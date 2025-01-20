20 января 2025, 11:57

Беговой клуб «5 верст» в Серпухове отметил шестилетие

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Шестилетие субботних стартов проекта «5 верст» отметили в Серпухове. В день рождения бегового сообщества провели праздничный забег на пять километров на стадионе «Спартак».

Поддержала событие в этом году Общероссийская организация «Здоровое Отечество». Спортсмены поучаствовали в разминке и пробежали дистанцию по городскому бору.

Участниками стали не только активные жители Серпухова, но и спортсмены из Протвина, Чехова и других городов Московской области. Всех активистов угостили чаем из русского самовара на дровах и именинными тортами.

Первые три финалиста получили грамоты и ценные призы от «Здорового Отечества». Также спортивное сообщество «5 верст» наградили благодарственным письмом от муниципалитета.

Отметим, что забеги в рамках проекта «5 верст» проходят каждую субботу. За шесть лет их состоялось более 300.

Спортсмены Серпухов
20 января 2025, 10:47
Медицинский робот Светлана обработала 6,8 млн звонков в 2024 году
Медиасток.рф
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Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана — помогает жителям Подмосковья вызвать врача на дом, записаться на прием или отменить запись. В прошлом году система приняла и обработала почти 6,8 миллиона звонков.

Робот Светлана помогает обрабатывать входящие звонки по телефону 122. Искусственный интеллект в сфере здравоохранения продолжают развивать.

«В прошлом году мы внедрили несколько новых функций - теперь робот Светлана умеет отменить запись к медицинскому специалисту, записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин.

Светлана работает в круглосуточном режиме и одновременно может принимать до 600 звонков. Записаться на прием к врачу можно как через голосового помощника, так и через региональный портал госуслуг « Здоровье ».

Здравоохранение Искусственный интеллект
20 января 2025, 09:47
Спортплощадки и акведук построят в ЖК «Страна.Парковая» в Мытищах
Страна Девелопмент
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Жилой комплекс «Страна-Парковая» построят в Мытищах. На его территории обустроят общественный бульвар, мост, мини-парк и многое другое.

Общественный бульвар жилого комплекса будет отличаться акведуком - мостом в античном стиле. Такое архитектурное решение выбрали не случайно - рядом расположен известный Миллионный мост, по которому из Мытищ в Москву доставляли воду.

Вокруг разобьют мини-парк цветущих и луговых трав, высадят хвойные растения, разместят игровые и спортивные площадки. Для жителей обустроят дорожки для самокатов и велосипедов.

«Между секциями расположатся тренажеры, детские качели, лабиринты и песочный уголок. В зонах для отдыха обустроят амфитеатр, вокруг которого расположатся подвесные гамаки, большие качели, шезлонги и скамейки под теневыми навесами. Кроме того, на территории жилого комплекса организуют общественный огород», - добавили в Минжилполитики Подмосковья.

В состав жилого комплекса войдут пять многоэтажных домов, школу и детский сад. Первую постройку на 1069 квартир с паркингом на 590 мест возведут в рамках первого этапа работ.

Мытищи Строительство
20 января 2025, 09:46
Еще 7 семей из Раменского получили субсидии на жилье
Министерство жилищной политики Московской области
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Свидетельства на получение субсидий в рамках государственной программы «Жилище» получили семь семей из Раменского округа. Супруги смогут приобрести собственный дом или квартиру, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Супруги Туз с двумя сыновьями живут в однокомнатной квартире. Скоро у них появится третий ребенок, и родители задумались об улучшении жилищных условий.

«Мы уже присмотрели квартиру большей площади в многоэтажном доме на улице Дергаевской. Очень рады, что нашей семье оказали такую поддержку. Скоро мы будем жить в новой просторной квартире», - поделилась Евгения Туз.

Участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» должны жить в Подмосковье, быть в возрасте до 35 лет, нуждаться в жилье, иметь доходы для оплаты 65% стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Получить субсидию могут также многодетные семьи Подмосковья, в которых воспитывают семь и более детей. Для участия в программе подойдут и те супруги, у которых одновременно родилось трое и более детей. Мера поддержки поможет получить 100% стоимости на покупку более комфортного и удобного жилья.

Семья Раменское Квартиры
20 января 2025, 09:19
Подмосковная биатлонистка Халили оформила хет-трик на Кубке Содружества
администрация города Рыбинск
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Анастасия Халили одержала три победы подряд на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, который прошел в Ярославской области. Спортсменка заняла первое место во всех трех стартах этапа: спринтерская гонка, гонка преследования и масс-старт.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что третью подряд победу Халили принес женский масс-старт. Биатлонистка преодолела дистанцию в 12,5 километра за 33 минуты и 38,8 секунды. На огневых рубежах три ошибки.

«Гонка непростая получилась, но внесу ее себе в актив. Три победы подряд - это счастье. Нужно это закрепить на чемпионате и Кубке России. Хочется выступать стабильно и повыше быть всегда», - сказала Анастасия Халили в эфире Матч ТВ.

Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону прошел в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены Биатлон

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