Бэби-спектакль «Шерстяная сказка» пройдет в Химках 4 ноября

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В основу художественного замысла легло исследование шерстяной нитки. Во время проведения интерактивного спектакля маленькие зрители будут взаимодействовать с клубками, нитками и пряжей. По задумке авторов, постановка поможет родителям и детям найти общий язык.

Мероприятие пройдет 4 ноября во Дворце культуры «Родина» в Химках. Билеты можно приобрести по ссылке.

Муниципальный депутат Ирина Беляева отметила, что интерактивный спектакль станет отличной возможностью для малышей, чтобы впервые познакомиться с театральным искусством.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводятся для жителей региона. Также на портале размещаются самые свежие новости о событиях в Московской области.

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