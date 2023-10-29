Бэби-спектакль «Шерстяная сказка» пройдет в Химках 4 ноября
Спектакль для самых маленьких зрителей «Шерстяная сказка» покажут во Дворце культуры «Родина» в Химках. Детям расскажут историю о маленькой гусенице, которая мечтает научиться летать.
В основу художественного замысла легло исследование шерстяной нитки. Во время проведения интерактивного спектакля маленькие зрители будут взаимодействовать с клубками, нитками и пряжей. По задумке авторов, постановка поможет родителям и детям найти общий язык.
Мероприятие пройдет 4 ноября во Дворце культуры «Родина» в Химках. Билеты можно приобрести по ссылке.
Муниципальный депутат Ирина Беляева отметила, что интерактивный спектакль станет отличной возможностью для малышей, чтобы впервые познакомиться с театральным искусством.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводятся для жителей региона. Также на портале размещаются самые свежие новости о событиях в Московской области.
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