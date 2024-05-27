27 мая 2024, 20:47

Байкеры устроили праздник для ребят из семейного центра «Дмитровский»

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Уже десять лет подряд участники мотоклуба «Ночные волки» устраивают небольшое шоу для ребят из семейного центра «Дмитровский». Байкеры предоставляют возможность всем желающим попробовать сесть за руль настоящего мотоцикла.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный отметил, что детские улыбки и счастливые глаза - это прекрасно. Он поблагодарил президента местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергея Горшенева и всех его товарищей за сотрудничество и добрые дела.

Веселый праздник дополнили интересная анимационная программа, песни, танцы и, конечно же, подарки.

В организации мероприятия для детей помимо «Ночных волков» помогли Молодежный центр «Сфера», спортивная школа «5 Элемент», студии «Карамелька», X-Style, «Арлекин» и детская вокальная студия народной песни «Соловушки».

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Праздники Дети Мотоциклы Дмитров
27 мая 2024, 20:54
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 27 мая достигли 5 баллов
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в понедельник, вечером, 27 мая. Пробки составили пять баллов.

Как пояснили в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Также автомобильные заторы фиксируются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.\n\nВ Минтрансе призвали водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также заранее снижать скорость в населенных пунктах.

Пробки Водители
27 мая 2024, 20:36
Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании Совета регионов России и Узбекистана при участии глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева уже реализованные в Подмосковье крупные проекты. Одним из примеров успешного сотрудничества он назвал открытие подразделения по защите растений компании «Щелково Агрохим» в Самарканде. Ближайшие планы — охватить весь рынок Средней Азии, мощность завода уже составляет 20 тысяч тонн продукции в год.

Воробьев подробно остановился еще на одном успешно реализованном проекте, и это мытищинский «Метровагонмаш», который уже отправил более 100 вагонов для ташкентского метрополитена. До конца 2025 года планируется поставить еще 60 вагонов. Подмосковье же, в свою очередь, начало закупать автобусы из Самаркандской области.

Также губернатор Московской области рассказал и о проектах, которые уже готовы к совместному запуску. Один из основных - это проект взаимодействия по линии Объединенного института ядерных исследований.

«По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, в ближайшее время в Дубне запускается новый российский коллайдер NICA. Это международный проект 18 стран на базе Объединенного института ядерных исследований. Сейчас 13 ученых из Узбекистана принимают участие в исследовательских программах этого института», - пояснил Воробьев.

Он добавил, что совместно с научными организациями Узбекистана ОИЯИ реализует стратегически важные проекты в сфере ядерной медицины. Кроме того, создали кластер облачных вычислений, интегрирующий вычислительные ресурсы Института ядерной физики Узбекистана в облачную систему ОИЯИ.

Соглашения о сотрудничестве между ОИЯИ, Университетом «Дубна» и пятью ведущими техническими вузами Узбекистана подписали еще в 2022 году. Сейчас студенты могут получать двойные дипломы - в своем вузе и в Университете «Дубна».

Также губернатор Подмосковья рассказал о ряде проектов, которые реализуются в сфере расширении логистических цепочек с Узбекистаном - в регионе расположены три крупнейших «сухих порта» - ТЛЦ - уже импортировано более четырех тысяч тонн овощей и фруктов из Республики.

В ближайших планах также наладить обмен опытом между ОЭЗ и индустриальными парками региона и Узбекистана, а также начать совместную подготовку кадров для предприятий.

Не обошел своим вниманием Воробьев и культурные проекты. Один из них пока находится в процессе обсуждения - проведение выставки коллекции музея имени Савицкого в Узбекистане в музее «Новый Иерусалим» в Истре.

Воробьев попросил президента Узбекистана оказать содействие в организации этого очень нужного культурного проекта.

«Я хотел бы попросить вас, Шавкат Миромонович, оказать содействие в организации выставки коллекции музея имени Савицкого, известного человека, который собрал очень богатую коллекцию. В нашем музее „Новый Иерусалим“ такая выставка, я уверен, была бы очень востребована», - закончил свое выступление губернатор Московской области.

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Выставки Музеи Андрей Воробьев Дубна Узбекистан Коллайдер NICA в Дубне
27 мая 2024, 20:29
Последний звонок прозвенел для 1200 школьников из Солнечногорска
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Во всех школах Солнечногорска для выпускников дали последний звонок. Торжественные линейки прошли в 16 школах округа. В этом году образовательные учреждения выпустили почти 1200 школьников.

Глава муниципалитета Константин Михальков лично поздравил учеников Радумльского лицея-интерната. В этом году из школ Солнечногорска выпустились 414 одиннадцатиклассников и 700 девятиклассников.

Торжественности добавили награждения лучших кадетов медалями и слова поддержки от мэра, который выразил уверенность в будущем выпускников и их способности внести вклад в развитие региона.

Некоторые экзамены уже прошли в школах Подмосковья. Первые из них сдали 11-классники по географии, литературе и химии. Следующий экзамен по русскому языку пройдет 28 мая.

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Школы Солнечногорск
27 мая 2024, 20:12
Ремонт 86 многоквартирных домов проведут в Дмитровском округе в этом году
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В рамках еженедельного мониторинга территории глава Дмитровского городского округа, Илья Поночевный, проверил ход проведения работ в многоквартирных домах № 1а и № 2 на улице Космонавтов. Также он провел встречу с жильцами.

Илья Поночевный сообщил, что изначально компания, которая начала работы по ремонту, не выполнила их должным образом. Мы сменили подрядчика, и в настоящее время работы ведутся оперативно и качественно. Жители подтвердили это, отметив, что кровлю заменили за короткий срок.

В ходе общения жительницы дома 1а попросили о благоустройстве двора, в частности о создании тротуаров из-за интенсивного движения автомобилей на единственной дороге для пешеходов и транспорта. Рядом находятся детские сады «Скворушка», «Малышок» и школа № 8. Работы по асфальтированию дороги и строительству тротуаров запланированы на следующий год.

Напомним, что список адресов, включенных в региональную программу капитального ремонта, доступен на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Дмитров Ремонтные работы

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