Байкеры из Истры рассказали школьникам об ответственности за рулем мотоцикла

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Мотоцикл - один из самых опасных видов транспорта. Для его вождения нужны водительские права, шлем и специальная экипировка.

Подросткам дали познакомиться с мотоциклами, рассмотреть их и пофотографировать.

«Такие встречи с байкерами очень нужны. Они могут сохранить кому-то жизнь!» - сообщил девятиклассник Радмир Гущенко.

По словам секретаря отделения клуба в Истре Дмитрия Жицкого, за руль мотоцикла следует садиться не ранее 25 лет. По статистике, водители старше этого возраста реже попадают в ДТП.

«Одна из основных задач нашего клуба - это популяризация мотодвижения и мотокультуры в России. Мы стараемся заложить подрастающему поколению зерно понимания, как нужно правильно ездить на мотоцикле», - заявил Жицкий.

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