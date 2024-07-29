Байкеры доставили на Изборский Холм в Псковской области землю из Красногорска

В этом году мероприятие приурочили к 80-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

«Село Нефедьево, Красногорского городского округа, известно всему миру, потому что здесь остановили операцию „Тайфун“, которая была разработана для взятия Москвы. Именно в этом селе прошли жестокие бои», - рассказал представитель Всероссийского Мотоклуба «Ночные волки» Виталий Падалкин.

На священный Изборский Холм в Псковской области несут землю из многих памятных мест, где проходили знаменитые битвы и где захоронены великие русские люди. Мотоклуб «Ночные волки» таким образом почтил память советских солдат, которые защитили страну.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».