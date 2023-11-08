Автором памятника Михаилу Васильеву стал знаменитый советский и российский скульптор Салават Щербаков. Он является автором более 40 монументальных композиций, его работы находятся в Третьяковской галерее, Оружейной палате Московского Кремля, в частных галереях по всему миру. Памятник во Власихе освятил Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Я хотела бы поблагодарить всех, кто причастен к открытию этого памятника, и, вообще, всех, кто помогает нашей семье. Это люди со всей нашей большой страны», - отметила вдова отца Михаила Мария Васильева.

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«Низкий поклон семье - вдове Марии и детям. Ваш муж и отец был настоящим героем и патриотом России. Мы всегда на связи, как и прежде, будем оказывать всю необходимую помощь», - заключил губернатор.

«Отец Михаил был духовным наставником - как ракетчиков, так и десантников. Напутствовал наших ребят в зоне СВО на ратный подвиг. Он побывал во множестве горячих точек и понимал, насколько парням важна поддержка - и молитвой, и просто словом», - отметил Воробьев.

Отец Михаил вытащил с поля боя свыше 1,5 тысячи раненых солдат и офицеров. Бойцы называли его «батюшка ВДВ», ведь он подбадривал молодых десантников и вместе с ними прыгал с парашютом.

Протоиерей часто посещал Донбасс, выполняя свой пастырский долг в зоне специальной военной операции. В ноябре 2022 года он получил смертельное ранение. Указом Президента России Михаилу Васильеву посмертно присвоили звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга».