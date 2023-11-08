08 ноября 2023, 19:06

«Батюшка ВДВ». Андрей Воробьев — об открытии памятника протоиерею Михаилу Васильеву во Власихе

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Памятник Герою России протоиерею Михаилу Васильеву открыли во Власихе. Его установили на Соборной площади рядом с Храмом Святой великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о подвиге отца Михаила в зоне проведения СВО и выразил благодарность семье.

Автором памятника Михаилу Васильеву стал знаменитый советский и российский скульптор Салават Щербаков. Он является автором более 40 монументальных композиций, его работы находятся в Третьяковской галерее, Оружейной палате Московского Кремля, в частных галереях по всему миру. Памятник во Власихе освятил Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Я хотела бы поблагодарить всех, кто причастен к открытию этого памятника, и, вообще, всех, кто помогает нашей семье. Это люди со всей нашей большой страны», - отметила вдова отца Михаила Мария Васильева.

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«Низкий поклон семье - вдове Марии и детям. Ваш муж и отец был настоящим героем и патриотом России. Мы всегда на связи, как и прежде, будем оказывать всю необходимую помощь», - заключил губернатор.

«Отец Михаил был духовным наставником - как ракетчиков, так и десантников. Напутствовал наших ребят в зоне СВО на ратный подвиг. Он побывал во множестве горячих точек и понимал, насколько парням важна поддержка - и молитвой, и просто словом», - отметил Воробьев.

Отец Михаил вытащил с поля боя свыше 1,5 тысячи раненых солдат и офицеров. Бойцы называли его «батюшка ВДВ», ведь он подбадривал молодых десантников и вместе с ними прыгал с парашютом.

Протоиерей часто посещал Донбасс, выполняя свой пастырский долг в зоне специальной военной операции. В ноябре 2022 года он получил смертельное ранение. Указом Президента России Михаилу Васильеву посмертно присвоили звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга».

Андрей Воробьев Памятники Власиха
08 ноября 2023, 20:07
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в магазинах
Unsplash
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Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило об участившихся случаях мошенничества в торговых сетях региона. Обман доверчивых граждан происходит на кассе во время оплаты покупок.

Злоумышленники предлагают жертве оплатить ее покупки банковской картой, а взамен она должна отдать им сумму наличными. Мошенники объясняют это тем, что им срочно понадобились деньги, а поблизости нет банкомата, чтобы их снять.

Покупателю такая сделка не кажется странной или подозрительной, ведь их покупка уже оплачена, а они лишь отдают равноценную сумму наличными.

Однако стоит быть предельно осторожными, поскольку зачастую банковские карты оказываются крадеными. Они не могут снять с них деньги через банкомат без ПИН-кода, но на кассе можно оплатить покупки до одной тысячи рублей.

ГУРБ Московской области призывает граждан быть бдительными, не оплачивать покупки посторонним лицам и не соглашаться на предложения незнакомцев, связанные с сомнительными финансовыми операциями. В противном случае человек рискует стать участником преступления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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Мошенничество
08 ноября 2023, 19:23
Предпринимателей пригласили представить свои товары на форуме «Мой бизнес. 100% Подмосковье»
Unsplash
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Предприниматели из Московской области смогут представить свои товары и услуги на форуме «Мой бизнес. 100% Подмосковье». Мероприятие пройдет 24 и 25 ноября в российской столице на территории ТЦ «Афимолл Сити».

Отметим, что организаторы форума также позаботились о посетителях с детьми. Для юных гостей оборудуют детскую зону и проведут серию мастер-классов. Участие в мероприятии бесплатно. Зарегистрироваться можно до 25 ноября на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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Во время форума предприниматели смогут рассказать целевой аудитории о своих компаниях, найти инвесторов и получить практический опыт на лекциях, которые проведут профессиональные спикеры. Кроме того, они смогут узнать о мерах государственной поддержки.

Откроет форум заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Спикерами выступят известные предприниматели и эксперты, которые поделятся опытом.

Поддержка предпринимателей в Московской области
08 ноября 2023, 18:37
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 8 ноября
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 8 ноября. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Дмитровском, Волоколамском шоссе.

Движение также затруднено на Каширском, Носовихинском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском и Ярославском шоссе. Водителей просят быть внимательными на дорогах и не превышать скоростной режим, особенно в темное время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги
08 ноября 2023, 18:29
Школа старших медсестер заработала в Подмосковье
Светлана Борщева
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Министерство здравоохранения Московской области решило качественно улучшить оказание сестринской помощи пациентам. С этой целью в регионе с ноября стартовала школа старших медицинских сестер.

Первое занятие школы провел главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава Московской области Марат Ахметов. Темой стала профилактика падений у пациентов, находящихся на стационарном лечении.

«Это замечательный проект. Школа позволит всем медсестрам Подмосковья объединиться, нам этого очень не хватало. Речь идет о том, что у нас хотя и есть единые стандарты в работе, но на местах часты разночтения и различные подходы», - отметила главная медицинская сестра Ногинской больницы Нина Смирнова.

Планируется, что школа станет регулярной и занятия будут проходить два раза в месяц. Промежутка между ними должно хватить, чтобы старшие медсестры успели сами разобраться в теме и донести ее до младшего медперсонала в коллективе.

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Медицина

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