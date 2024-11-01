01 ноября 2024, 16:45

Батут и канаты установили на детской площадке в Подольске

Пресс-служба администрации г.о. Подольск
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На детской площадке в микрорайоне Силикатная на улице Почтовая, 8 установили новый батут и подвесные канаты. Местные жители обратились с просьбой об обновлении, и теперь дети смогут играть на более разнообразном и безопасном оборудовании.

Заместитель главы городского округа Подольск Анжела Студеникина лично проверила состояние обновленной площадки в ходе обхода территории вместе с депутатом Виктором Щукиным и другими специалистами. Они оценили содержание дворов и сквера у Дворца творчества молодежи, а также осмотрели систему вывоза мусора в районе.

Все замечания и предложения, полученные в ходе проверки, уже переданы профильным службам для оперативного решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности качественного благоустройства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Благоустройство
01 ноября 2024, 17:04
Подмосковные спортсменки выступят на чемпионате России по боксу
Федерация бокса России
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Более 15 спортсменок представят Подмосковье на чемпионате России по боксу среди женщин. Турнир пройдет в Серпухове со 2 по 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В сборную Подмосковья вошли спортсменки из разных городов. Домодедово представят Юлия Чумгалакова, Полина Спирина и Ирина Лаврентьева. Из Дмитрова выступят Алина Ветчинина, Карина Бабаназарова, Дарима Сандакова и Светлана Макарова. Химчанки Людмила Воронцова и Кристина Ткачева также примут участие в турнире.

В ведомстве отметили, что чемпионат станет 25-м и соберет рекордное количество участниц - 185 спортсменок из 50 регионов России.

Спортсмены
01 ноября 2024, 17:01
Занятие для школьников провели в торгово-промышленной палате Дмитрова
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Ученики городских школ посетили очередной урок курса «Предпринимательские классы». Ребята учились разбирать бизнес-модель в игровой форме.

Бизнес-тренер Дмитровской торгово-промышленной палаты Юлия Гусева показала школьникам, как создать бренд, найти каналы сбыта и продвижения для товаров и услуг, а также что нужно предпринять для реализации бизнес-модели. Ученики узнали, из чего складываются расходы и доходы предпринимателя.

Временно исполняющий полномочия руководителя муниципалитета Оксана Котова отметила, что такие уроки помогают развитию бизнес-навыков у подрастающего поколения, формированию умения работать в команде и критического мышления. «Это важный шаг на пути к созданию успешного бизнеса и развитию экономики нашего округа», - считает Оксана Котова.

Школьники получили много новых знаний и опыт, который в будущем поможет реализации их собственных идей в бизнесе. Ребята рассказали, что им понравилось участвовать в «мозговой штурме» и сообща находить эффективные решения Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Дмитров Образование
01 ноября 2024, 16:54
Продуктовые магазины Подмосковья создали еще 1850 рабочих мест за 9 месяцев
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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С начала года в Подмосковье открылось еще 268 новых продуктовых магазинов. Это позволило создать 1850 дополнительных рабочих мест для жителей, о чем сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За девять месяцев площадь продуктовых магазинов в Подмосковье увеличилась на 103,9 тысячи квадратных метров. Открылось больше 60 новых магазинов розничной сети «Пятерочка», 39 супермаркетов сети «Чижик», 29 объектов сети «В1 - Первый выбор». «Магнит» расширился на 28 магазинов, «ВкусВилл» - на 25.

Больше всего продуктовых супермаркетов открылось в Балашихе и Дубне, в Наро-Фоминске и Сергиево-Посадском округе.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил каждый день вести мониторинг продовольственного рынка в стране. Также Он дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

Сельское хозяйство Рабочие места Магазины
01 ноября 2024, 16:45
Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Медиасток.рф
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Ухудшение погоды ожидают в Подмосковье 1 ноября. В этот день в регионе могут выпасть осадки в виде дождя со снегом, а порывы ветра усилятся до 21 метра в секунду, местами образуется гололедица. Из-за таких условий энергетики перешли на усиленный режим работы.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, для оперативного устранения последствий непогоды подготовили 657 бригад, 4,3 тысячи единиц спецтехники, в том числе 152 передвижные дизельные электростанции.

Профильные службы имеют все необходимы ресурсы для устранения неполадок. При возникновении нарушений на сетях, ремонт займет не более двух часов.

При отключении электричества жители могут обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону 8(495)99-500-99, а также на «Светлую линию» Россетей 8(800)220-0-220.

Погода

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