Бассейну в Электростали присвоили имя тренера Татьяны Покровской
Бассейну «Кристалл» в Электростали присвоили имя Героя труда РФ, заслуженного тренера России, главного тренера сборной команды России по синхронному плаванию Татьяны Покровской. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
«Татьяна Николаевна Покровская лично принимала участие в торжественной церемонии. Также гостем стала трехкратная олимпийская чемпиона по синхронному плаванию, президент Федерации синхронного плавания России, президент Федерации синхронного плавания Московской области Ольга Брусникина», - уточнили в ведомстве.
В Электростали она воспитала синхронисток сборной СССР. С 1998 года Покровская Татьяна является главным тренером сборной России по синхронному плаванию.
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