Бассейн «Чайка» капитально отремонтируют в Пересвете к сентябрю

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас готовность работ составляет 60%. Работы проводят по госпрограмме.

Бассейн «Чайка» - единственный в округе, где спортсмены могут прыгать в воду с трех- и пятиметровых вышек. За 53 года работы объект износился и требовал обновления: ухудшилась гидроизоляция чаши, а системы водоподготовки заросли накипью. Устарели и оконные блоки.

В ходе ремонта в бассейне отремонтируют кровлю, обновят фасад, окна, двери, коммуникации, полы и потолки.

До начала работ в «Чайке» тренировались более 150 спортсменов, на время их перевели в другие центры.

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