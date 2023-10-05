Бассейн «Бриз» в Дмитрове отремонтируют к концу декабря

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Здание 1988 года постройки закрыли в связи с неудовлетворительным техническим состоянием в 2016-м. Капитальный ремонт бассейна начался в январе этого года.

«Скоро будет завершение фасадных работ. Заказаны окна. В октябре отрежем контур тепловой, включим отопление. Дальше будем выполнять чистовую отделку чаш и помещения», - рассказал руководитель проекта Алексей Зайцев.

Ранее на базе бассейна «Бриз» проходили тренировки пловцов и занятия для воспитанников детских садов и школьников.

«Объект строится, готовится к сдаче. <…> Количество сотрудников нас устраивает. Материалы и все обязательства по контрактам были исполнены со стороны администрации. Поэтому ждем планомерной, хорошей качественной работы и сдачи объекта в сроки», - отметил начальник Управления физической культуры и спорта Дмитровского городского округа Михаил Сентюрин.

Благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева бассейн включили в масштабную государственную программу «Спорт Подмосковья».

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