Баскетбольный клуб в Химках провел мастер-класс для школьников

Учащиеся посетили парк баскетбольного центра и его музей, что позволило им ближе познакомиться с спортивной историей города. Команда опытных баскетболистов и тренеров поделилась своими знаниями и навыками, которые помогут юным спортсменам не только улучшить свою игру, но и развить такие физические качества, как выносливость, координация и сила.

Занятие включало разнообразные активности: от разминки и базовых упражнений до тактических игр на площадке. Особое внимание было уделено общению с игроками клуба, которые рассказали о своем пути в профессиональном спорте, поделились историями успеха и дали советы по достижению целей. В завершение мероприятия школьники получили памятные подарки - шоколадные медальки.

Напомним, что в прошлом году центр спортивной подготовки № 5 отметил свой юбилей. За 10 лет работы его баскетбольные команды достигли высоких результатов и завоевали призовые места на чемпионатах России.