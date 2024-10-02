Баскетбольный клуб «Спарта энд К» откроет сезон домашним матчем в Видном

В Минспорте Подмосковья рассказали, что в прошлом сезоне «Самара» была на три пункта выше подмосковных баскетболисток в турнирной таблице. Очевидно, что игра будет интересной и непростой, хоть и пройдет дома у «Спарты энд К», во дворце спорта «Видное».

Начало игры в 18:00. Для всех зрителей вход бесплатный. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на сайте подмосковного баскетбольного клуба и в сообществе «Спарты энд К» в VK.

Игры женской баскетбольной премьер-лиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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