02 декабря 2023, 13:33

Баскетбольный клуб из Химок проведет домашний матч с «Динамо» 3 декабря

Читайте нас в: Google Новости

В рамках очередного тура Суперлиги баскетбольный клуб из Химок сыграет домашний матч против команды «Динамо» из Владивостока. Встреча пройдет 3 декабря в 19:00 в баскетбольном центре «Химки».

«Я хочу пригласить всех химчан поддержать нашу команду. Матч обещает быть напряженным, так как „Динамо“ является серьезным соперником. Однако я верю, что наши парни смогут продемонстрировать отличную игру и порадовать болельщиков яркой победой. Для Химок баскетбол является особенным спортом, который любят все жители. Профессионалы наших клубов регулярно делятся опытом с юниорами, развивают и популяризируют в городе баскетбол, в том числе любительский и дворовый. А при поддержке главы Дмитрия Волошина в Химках возведено множество спортивных зон, оборудованных баскетбольными площадками», - рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Соперником химчан станет баскетбольный клуб «Динамо» из Владивостока. Команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы, имея в активе семь побед в 11 матчах.

На данный момент БК «Химки» является лидером чемпионата Суперлиги, набрав 21 очко. По итогам одиннадцати игр химчане выиграли десять матчей.

Вход на все домашние игры баскетбольного клуба «Химки» свободный. Также трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте команды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
02 декабря 2023, 13:44
Более 40 врачей из Дубны за три месяца поставили на ноги пострадавшую в ДТП женщину
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 40 специалистов Дубненской больницы за три месяца восстановили состояние пострадавшей в ДТП 61-летней местной жительницы. Ее сбил водитель на легковом автомобиле 7 сентября.

«В результате этого ДТП 61-летняя женщина получила многочисленные повреждения внутренних органов: травму грудной клетки и ушиб легкого, перелом верхнего плечевого пояса и левой плечевой кости с повреждением нервного пучка, повреждения костей голени, таза, позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму», - уточнили в Минздраве Московской области.

В сентябре пострадавшую в критической состоянии доставили в больницу. Ее сразу перевели в реанимацию, где несколько недель врачи бились за ее жизнь. Пациентке провели противошоковую и инфузионную терапии, переливание компонентов крови, перевели на ИВЛ.

После стабилизации состояния пострадавшей специалисты начали работать с переломами. Черех проколы врачи восстановили плечо и голень, установили штифты, сделали пункцию для удаления жидкости из легких.

На данный момент женщина может передвигаться самостоятельно. Впереди ее ждут долгие восстановление и реабилитация.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дубна Врачи
02 декабря 2023, 12:24
Более 600 семей получат ключи от квартир в ЖК «Митино Дальнее» в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Пять корпусов жилого комплекса «Митино Дальнее» сдали в химкинской деревне Брехово. Министерство жилищной политики Московской области уже дало разрешение на ввод зданий в эксплуатацию. Более 600 семей получат свои квартиры. Планируется также ввести в эксплуатацию еще три дома до конца года, что позволит 266 дольщикам забрать свои ключи.

Возведение жилого комплекса «Митино Дальнее» стартовало в 2014 году. Застройщиком стал ООО «Даналит». После пяти лет строительства компания объявила себя банкротом. Только в 2020 году работы возобновились.

Права на завершение строительства передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области в марте 2021 года.

«При поддержке губернатора Андрея Воробьева усиленными темпами решаем проблему „замороженных строек“. За последние пять лет почти 4,5 тысячи семей получили ключи от квартир. В этом году планируем восстановить права еще 849 граждан за счет ввода в эксплуатацию ЖК „Белый город“ и „Митино Дальнее“, а также выплатить компенсации участникам долевого строительства ЖК „Дом у реки“», - рассказала глава Химок Дмитрий Волошин.

Руководитель муниципалитета держит решение проблемы дольщиков в округе на личном контроле. Благодаря этому за прошлый год в Химках восстановили права более 220 семей. Более 30 из них получили ключи от квартир, а остальные - компенсационные выплаты от Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
02 декабря 2023, 09:00
Подмосковье стало лидером в России по числу промышленных роботов на предприятиях в 2022 году
Пресс-служба Минпромторга России
Читайте нас в: Google Новости
Московскую область признали лидером среди регионов страны по количеству роботов на промышленных предприятиях в 2022 году. В Подмосковье 79 компаний интегрировали в работу машины, сообщила зампред правительства региона и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Подсчеты провела Национальная ассоциация участников рынка робототехники.

«Наиболее активно роботов внедряют в сферах пищевого производства и металлургии. В других отраслях степень роботизации ниже, но и там внедряют новые решения. Отмечу, что государство реализует различные программы поддержки, направленные на стимулирование роботизации», - заявила Зиновьева.

Например, в рамках программы «Проекты развития» предприниматели могут взять льготный кредит под 3 и 5% годовых на сумму от 100 миллионов до миллиарда рублей сроком до пяти лет.

Машиностроительный завод «Тонар» в Орехово-Зуеве внедрил роботизированные комплексы и увеличит пропускную способность цехов по производству прицепной и полуприцепной техники. Это повлияло и на качество товаров.

В Кашире роботизированный завод «Черкизово» по производств мясных продуктов работает с минимумом специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Роботы
02 декабря 2023, 06:00
Андрей Гросул из Подмосковья стал вице-чемпионом мира по восточному боевому единоборству
Общероссийская общественная организация «Федерация кикбоксинга России»
Читайте нас в: Google Новости
Представитель Подмосковья Андрей Гросул завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по восточному боевому единоборству. Турнир прошел во Вьетнаме, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Чемпион России из Истры выступил в составе национальной сборной. В финале он уступил представителю Белоруссии. При этом он вышел на арену с переломом руки.

«Для меня это двойная награда. Во-первых, нас допустили на чемпионат мира под российским флагом. Во-вторых, рад, что мой подопечный на таком высоком уровне соревнований, со сломанной рукой, добрался до финала», - рассказала тренер спортсмена Эльмир Алиев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

Новости по теме