Баскетбольный клуб из Химок обыграл команду из Тамбова в матче Суперлиги

Первая четверть с «Тамбовом» закончилась ничьей - 16:16. Однако во втором периоде соперники химчан взяли лидерство на три очка. После большого перерыва клуб «Химки» изменил тактику: баскетболисты грамотно сыграли в защите, забили серию трехочковых бросков и реализовали несколько быстрых ответов на атаки «Тамбова». По итогу химкинские баскетболисты выиграли с отрывом в 30 очков.

«Каждый матч надо было доказывать и показывать, что мы можем. Во второй половине встречи появился настрой, ребята стали забивать мячи. Третья и четвертая четверти получились очень хорошим», - рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Самыми результативными игроками матча стали Евгений Фидий, Дмитрий Незванкин, Александр Мальцев и Юрий Першин. Баскетбольный клуб «Химки» по окончании восьми матчей Суперлиги набрал 15 очков, что позволило команде возглавить турнирную таблицу.

Следующий матч химчане проведут 16 ноября в баскетбольном центре «Химки» с командой «Русичи» из Курска. Начало игры в 19:00, вход свободный.

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