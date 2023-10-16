Баскетбольный клуб из Химок обыграл команду из Краснодара во втором туре Суперлиги

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Спортсмены из Химок с первых минут игры повели со счетом 6:0. После тайм-аута «Химки» укрепили преимущество на 18 очков, а во второй половине матча разница выросла до 30 очков. Итоговый счет встречи - 97:55 в пользу химчан.

Самыми результативными игроками стали: Илья Карпенков, набравший 17 очков и семь подборов, Даниил Зиборов с 13 очками и Евгений Фидий, заработавший 11 очков и шесть подборов. Кроме того, одним из самых полезных игроков матча стал Артем Востриков. При четырех набранных с линии штрафных очка у форварда на счету шесть подборов и семь результативных передач.

«Матч хороший. Отрадно, что удалось выполнить указания тренера. Мы все разобрали заранее, знали, как играть в защите и что делать в нападении. За счет всего этого и высокий результат», - рассказал центровой баскетбольного клуба «Химки» Илья Карпенков.

Следующий выездной матч химкинская команда сыграет 18 октября в Ростове-на-Дону против коллектива «Барс-РГЭУ». Начало встречи в 19:00.

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