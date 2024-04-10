Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал Суперлиги
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал плей-офф Суперлиги. В четвертьфинале представители Московской области обыграли спортсменов из Ижевска со счетом 3:1.
Клуб «Химки» стал последним полуфиналистом чемпионата. В четвертой игре четвертьфинала подмосковные спортсмены обыграли команду «Купол-Родники» со счетом 89:64. Лучшим бомбардировщиком встречи стал Артем Востриков - он набрал 16 очков.
На следующем этапе чемпионата БК «Химки» сыграет с командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.
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