Баскетбольный клуб «Химки» выиграл 6 матчей Суперлиги

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Игра между «Химками» и «МБА-МАИ» прошла в рамках 21 тура и завершилась со счетом 83:58 в пользу клуба из Подмосковья.

За девять туров до окончания чемпионата клуб из Химок возглавляет турнирную таблицу. Следом идет «Динамо» Владивосток.

«Мы неплохо начали 2024 год с точки зрения спортивного результата. Конечно, мы понесли потерю, лишились Евгения Фидия из-за травмы, желаем ему скорейшего восстановления», - прокомментировал разыгрывающий БК «Химки» Дмитрий Незванкин.

В предстоящем матче БК «Химки» сыграет с представителями клуба «Тамбов». Игра пройдет 30 января, начало в 19:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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