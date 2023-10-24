Баскетбольный клуб «Химки» сыграет с «Зенитом-2» на домашней арене 25 октября
Первая домашняя игра баскетбольного клуба «Химки» состоится после выездной сессии 25 октября. В матче Суперлиги подмосковные игроки встретятся с соперниками из Санкт-Петербурга.
В Минспорте Подмосковья уточнили, что игра с «Зенитом-2» состоится 25 октября в 19:00. По итогам трех туров Суперлиги «Химки» занимают шестое место в турнирной таблице. В копилке две победы и одно поражение. Питерцы пока находятся на 14-м месте: из трех проведенных матчей они не выиграли ни разу.
«У нашей команды очень большие задачи, мы хотим выиграть чемпионат. И нам очень нужна поддержка болельщиков. Приглашаем всех на игру с „Зенитом“», - говорит форвард БК «Химки» Александр Мальцев.
Вход на все домашние игры БК «Химки» свободный. Трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте команды.
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