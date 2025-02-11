Баскетбольный клуб «Химки» проведет два домашних матча на этой неделе

Команды уже встречались в ноябре прошлого года в Челябинске, где химчане одержали уверенную победу с результатом 89:59. На данный момент БК «Химки» занимает третье место в турнире с 37 очками, в то время как «Челбаскет» находится на восьмой позиции с 33 очками.

Кроме того, 15 февраля «Химки» сыграют дома с командой «Металлург» из Магнитогорска, которая располагается на 16 месте с 28 очками. Последняя встреча этих команд завершилась победой «Химок» со счетом 80:68.

Поддержать команду можно 12 февраля в 19:00 и 15 февраля в 14:00. Оба матча пройдут в Баскетбольном центре «Химки», вход на все домашние игры свободный. Также будет доступна прямая трансляция на официальном сайте клуба.