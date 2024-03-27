Баскетбольный клуб «Химки» победил в регулярном сезоне Суперлиги

Московская область по праву считается центром бегового лыжного спорта в России. Уже пять лет в регионе проводят марафон «Лыжня в Лавру». Стартуют его участники в городском округе Пушкино. Об особенностях трассы и разных дистанциях в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской рассказал организатор соревнований Михаил Курдюков.

«Каждый год мероприятие немного меняет свой формат, мы стараемся учесть ошибки предыдущих лет, внести новинки в организацию. В этом году, например, на награждении мы использовали вместо привычных всем кубков колокола. Их получали победители и призеры», - отметил собеседник «360».

Курдюков добавил, что участие в соревновании принимают и взрослые, и дети. Километражи для них, конечно, разные. Марафонская дистанция составляет 50 километров.

«Время ее прохождения зависит и от погодных условий. Если погода благоволит, скольжение хорошее, это может занять в среднем три часа с небольшим. Это не самые быстрые показатели», - пояснил он.

Для детей предусмотрены дистанции в один километр, без набора высоты, и в три километра. Допускают к соревнованиям детей от семи лет.

Марафонская дистанция, по его словам, представляет собой четыре круга по 12,5 километра с набором высоты на одном круге около 160 метров.

«Трасса считается любительской. Я сам эту дистанцию преодолеваю чаще на снегоходе, но стараюсь и на лыжах выйти, и детям показать пример, что не только организовываю соревнования. Но не всегда удается покататься. За пять лет участвовал только в 2021 году. Получил массу удовольствия», - добавил Курдюков.

Есть варианты ехать дистанцию в 25 километров (то есть два круга) или один круг (12,5 километра).