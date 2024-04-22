Баскетбольный клуб «Химки» обыграл «Зенит-2» во второй раз

Второй период игры закончился с результатом 14:27 не в пользу химчан, на большой перерыв игроки ушли с отрывом на восемь очков. Приблизить команду к победе «Химкам» удалось только в следующем периоде. Спортсмены вырвались вперед со счетом 25:14 и до конца игры уже удерживали преимущество.

«Для нас это была очень тяжелая победа, мы смогли переломить ход с „-11“ очков и сохранить преимущество своего поля. Пока это только 2:0, расслабляться рано. Будем разбирать ошибки и подбирать лучшие тактики», - поделился главный тренер Андрей Мальцев.

Даниил Зиборов и Федор Ключников сохранили за собой звание лучших, набрав 15 и 13 очков. Илья Карпенков присоединился к ним по итогам второй игры, заработав команде 17 очков. Особенно отличился Александр Мальцев, набравший рекордные за его карьеру в «Химках» 26 очков.

«Это была по-настоящему яркая и напряженная игра. Я хочу поблагодарить всех спортсменов за те эмоции, которые они подарили болельщикам. Баскетбольный клуб „Химки“ - пример успешной спортивной команды, которая стала гордостью нашего города и привлекает внимание болельщиков со всей страны», - отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, что команды будут играть до трех побед, по результатам двух прошедших матчей химчане ведут 2:0. Если следующая встреча не решит исход чемпионата, четвертая игра будет на паркете «Зенита-2», а возможная пятая - в химкинском баскетбольном центре.

Третья встреча баскетбольного клуба «Химки» против «Зенита-2» пройдет 24 апреля в 16:00 в «Академии Зенит» в Санкт-Петербурге. Прямой эфир матча можно будет посмотреть на официальном сайте команды.

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