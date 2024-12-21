Баскетбольный клуб «Химки» обыграл команду из Иркутска

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Игра началась напряженно: гости недалеко отставали от «Химок». Атаки соперника удалось сдержать во второй четверти игры. Ребята увеличили отрыв. Перерыв немного расслабил местных баскетболистов, однако контроль удалось сохранить вплоть до конца встречи. Итоговый счет - 86:75.

Самыми результативными игроками матча стали Илья Сорокин, Федор Ключников, Кирилл Попов, Дмитрий Коршаков и Александр Мальцев.

Баскетбольный клуб «Химки» после трех побед подряд занял пятое место в турнирной таблице с 23 очками.

Следующий матч местной команды пройдет на выезде в Сургуте. Химчане сыграют 22 декабря против команды «Университет-Югра». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте клуба.