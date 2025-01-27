27 января 2025, 20:57

Баскетболисты клуба «Мытищи» обыграли команду «Зоркий» из Красногорска

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На площадке Спортивного комплекса «Строитель» в городском округе Мытищи прошел очередной матч первенства Московской области по баскетболу. Спортсмены из красногорской команды «Зоркий» уступили игрокам мытищинской команды, турнир завершился со счетом 83:71.

В первом круге баскетболисты из городского округа Мытищи в гостях уступили конкурентам. В этот раз победа оказалась на стороне мытищинских игроков. Матч был напряженным, на протяжении всей игры преимущество переходило от одной команды к другой. Однако во второй четверти хозяева паркета начали стремительно наращивать обороты.

Игра завершилась со счетом 83:71 в пользу команды «Мытищи». Александр Тихонин набрал 31 очко, «Мытищи» вышли на четвертое место в турнирной таблице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены Мытищи Баскетбол
27 января 2025, 21:45
Депутат Елена Сюмак провела личный прием жителей в Мытищах
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В общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах депутат Совета депутатов Елена Сюмак провела личный прием горожан. С жительницей шестого микрорайона города народный избранник обсудила благоустройство придомовой территории многоквартирного дома.

Пришедшая на прием женщина была обеспокоена состоянием двора своего дома. Депутат Елена Сюмак внимательно выслушала ее. Во время диалога народный избранник задавала посетительнице уточняющие вопросы. Вместе они обсудили потребности жителей дома и возможные пути благоустройства двора.

«Благоустройство придомовых территорий - это важный вопрос, который напрямую влияет на качество жизни горожан. В своей работе я всегда уделяю особое внимание таким проблемам и стремлюсь к их скорейшему решению», - отметила Елена Сюмак.

Напомним, общественная приемная отделения партии «Единая Россия» в Мытищах открыта по адресу: улица Мира, дом № 37.

Благоустройство Мытищи
27 января 2025, 21:12
Заседание по вопросам безопасности дорожного движения прошло в Мытищах
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Председатель партии «Единая Россия» городского округа Мытищи Андрей Гореликов провел заседание рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Отдельное внимание собравшиеся уделили анализу статистики происшествий и обсуждению улучшения инфраструктуры муниципалитета.

Заседание прошло в рамках проекта «Безопасные дороги». Кроме партийцев на мероприятии собрались сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» и главы транспортных компаний. На встрече рассмотрели актуальные проблемы и варианты их решения, которые помогут снизить число происшествий и повысить уровень безопасности на дорогах.

По словам местного координатора проекта Андрея Гореликова, особое внимание на мероприятии уделили анализу статистики дорожно-транспортных происшествий в Мытищах, определению «опасных» участков дороги и обсуждению рекомендаций по улучшению инфраструкты округа.

Присутствующие также затронули тему внедрения новых технологий для повышения безопасности всех участников движения.

Мытищи ПДД Дороги «Единая Россия»
27 января 2025, 20:31
Фотовыставку ко Дню воинской славы и 80-летию Победы открыли в Шатуре
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На бульваре Мира в Шатуре открыли выставку фотографий жительниц блокадного Ленинграда с историями их жизни. Баннеры разместили накануне Дня воинской славы и в преддверии празднования 80-летия Великой Победы.

Горожане и гости округа, благодаря фотовыставке, узнают истории жизни маленьких девочек из далекого 1941 года, когда их застала война. Они связали свои судьбы с Шатурой: здесь учились, трудились, воспитывали детей и внуков. На фото жительницы муниципального округа Людмила Сиунова, Надежда Овчинникова и Галина Бабкина. Узнать подробную информацию о них можно на сайте проекта «Помнить каждого».

Как рассказала заместитель председателя Молодежного парламента по проектной работе Евгения Чиркунова, в течение года список ветеранов расширят. На выставке появятся новые фотографии и истории жизни выдающихся жителей Шатуры.

«В рамках проекта „Помнить каждого“ напечатают открытки с портретами и биографиями ветеранов округа. Их распространят на памятных мероприятиях, посвященных празднованию Дню Победы в Шатуре и округе», - добавила Евгения Чиркунова.

Над выставкой работали участники шатурского Молодежного парламента и сотрудники социальной защиты. Они встретились с ветеранами и собрали истории из их жизни.

Фото Выставки Шатура
27 января 2025, 20:08
Митинг в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда прошел Можайске
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Посвященный полному освобождению Ленинграда от блокады митинг памяти состоялся в Можайске. В честь знаменательного события для жителей и гостей округа организовали концерт с участием духового оркестра.

Митинг объединил горожан, волонтеров, активистов «Молодой Гвардии Единой России», школьников, представителей администрации, депутатов и общественников. Артисты народного коллектива Театра юного зрителя «Надежда» показали собравшимся театрализованную зарисовку о событиях блокадного Ленинграда. А на акции «Блокадный хлеб» жители Можайска смогли прочувствовать условия, в которых вынуждены были жить люди в осажденном городе.

Жители Можайска почтили память героев Ленинграда, которые несмотря на осаду продолжали трудиться на военных заводах и погибали от голода прямо за станками.

Помимо этого, в Можайске прошел концерт «Музыка блокадного Ленинграда» с участием духового оркестра Можайского культурно-досугового центра «Гренадер». На площадке торгового центра «Мир» музыканты исполнили мелодии военных лет и композиции Дмитрия Шостаковича.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. До 27 января 1944 года город находился в окружении немецких фашистов. Все это время вражеские войска постоянно бомбардировали и обстреливали его, надеясь сломить сопротивление защитников и жителей.

Митинги История Можайск

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