Баскетболисты клуба «Мытищи» обыграли команду «Зоркий» из Красногорска

В первом круге баскетболисты из городского округа Мытищи в гостях уступили конкурентам. В этот раз победа оказалась на стороне мытищинских игроков. Матч был напряженным, на протяжении всей игры преимущество переходило от одной команды к другой. Однако во второй четверти хозяева паркета начали стремительно наращивать обороты.

Игра завершилась со счетом 83:71 в пользу команды «Мытищи». Александр Тихонин набрал 31 очко, «Мытищи» вышли на четвертое место в турнирной таблице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.