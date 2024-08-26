Баскетболисты из Воскресенска выиграли Суперкубок любительских лиг Москвы

С самого начала соревнований баскетболисты «ВСК Химик» продемонстрировали отличную форму и командное взаимодействие. Они быстро перехватили инициативу, и с первой четверти уверенно вышли в лидеры. В финальном матче команда обыграла соперников из «Солянки» с разгромным счетом 81:49.

Мастера спорта продемонстрировали высокое мастерство и рвение к победе, что позволило им стать чемпионами турнира. Теперь в коллекции «ВСК Химик» значится главный трофей - Суперкубок Москвы.

Кроме того, по итогам соревнований лучшим игроком турнира был признан Александр Саунин, который стал настоящей звездой на паркете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».