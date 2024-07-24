Баскетболисты из Воскресенска стали победителями Летнего Суперкубка Москвы

Спортсмены из Воскресенска захватили лидерство с первых минут игры. Им удалось сохранить позиции до конца матча и выиграть со счетом 68:61. Александр Саунин стал главным «застрельщиком». Он набрал 23 очка. Лидерство по времени также принадлежит ему. Он провел на площадке 32 минуты и семь секунд. С ним разделили тройку лидеров Роман Зацепин и Алексей Леваев.

В матче приняли участие все 12 спортсменов. Лидер «Пардуса» тоже отметился в поединке набранными очками, но у соперника не было такой глубины состава.

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