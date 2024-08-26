Баскетболисты из Подольска выиграли золото на областных соревнованиях

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Команда «Последний орден» была сформирована из мужчин, проживающих в Ново-Сырове и Климовске. Ранее они уже добились успеха, став победителями турнира по баскетболу 3×3 в парке имени Виктора Талалихина в День физкультурника.

Бронзовые медали турнира увезли в Подольск воспитанницы спортивной школы «Космос» 2008 года рождения. Девочки из «Космоса» 2009 года рождения остановились в шаге от призовой тройки, заняв четвертое место.

Отметим, что делегация из Подольска составила 58 человек, что подчеркивает активное участие города в спортивных мероприятиях и поддержку местного баскетбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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