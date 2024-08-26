26 августа 2024, 19:54

Баскетболисты из Подольска выиграли золото на областных соревнованиях

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Мужская команда «Последний орден» из Подольска в возрастной категории 30-35 лет одержала победу на традиционных соревнованиях по уличному баскетболу 3×3 на кубок Берлина, которые прошли в Ногинске Богородского городского округа. Состязания проходили в рамках всероссийских соревнований «Оранжевый мяч» и собрали сильнейшие команды региона.

Команда «Последний орден» была сформирована из мужчин, проживающих в Ново-Сырове и Климовске. Ранее они уже добились успеха, став победителями турнира по баскетболу 3×3 в парке имени Виктора Талалихина в День физкультурника.

Бронзовые медали турнира увезли в Подольск воспитанницы спортивной школы «Космос» 2008 года рождения. Девочки из «Космоса» 2009 года рождения остановились в шаге от призовой тройки, заняв четвертое место.

Отметим, что делегация из Подольска составила 58 человек, что подчеркивает активное участие города в спортивных мероприятиях и поддержку местного баскетбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
26 августа 2024, 18:57
Бесплатные уроки по управлению беспилотниками запустят в Подмосковье
Телеканал «360»
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События в Курской области привели к росту интереса к обучению начальной военной подготовке. Директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» о доступных курсах организации, а также о запуске бесплатных курсов по управлению БПЛА.

«Клуб тесно сотрудничает с Министерством безопасности Московской области, получая значительную помощь в оснащении для занятий. Большая часть инвентаря принадлежит клубу, но военная форма и некоторые материалы предоставляются администрацией Красногорского округа», - уточнил спикер.

Шадриков сообщил, что на курсах участникам выдают разгрузки, макеты автоматов, боевые шлемы и гранаты. Обучение включает курсы по артиллерии, где участники обучаются стрельбе и наводке минометов. Также используются тренажеры для тактической медицины и стрельбы.

Спикер отметил, что сейчас в планах открыть курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами и способам их обезвреживания. По словам директора клуба, некоторые военнослужащие рекомендуют сбивать беспилотники, а другие - маневрировать, чтобы избежать их.

После нападения на Курскую область в начале августа количество желающих пройти обучение начальной военной подготовке значительно возросло. В среднем, на каждое занятие приходят новые люди, многие из которых в дальнейшем планируют отправиться на службу в зону специальной военной операции.

Шадриков подчеркнул, что курсы ориентированы на постоянное обучение. Участники могут продлевать его, совершенствуя навыки. Так, за два года через курсы прошло около двух тысяч человек, более 200 из которых отправились на службу в зону боевых действий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
26 августа 2024, 18:56
Баскетболисты из Воскресенска выиграли Суперкубок любительских лиг Москвы
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В спорткомплексе «Территория мяча» прошел летний Суперкубок Москвы среди спортсменов любительских лиг. Команда «ВСК Химик» из Воскресенска показала впечатляющую игру и уверенно завоевала главный приз турнира.

С самого начала соревнований баскетболисты «ВСК Химик» продемонстрировали отличную форму и командное взаимодействие. Они быстро перехватили инициативу, и с первой четверти уверенно вышли в лидеры. В финальном матче команда обыграла соперников из «Солянки» с разгромным счетом 81:49.

Мастера спорта продемонстрировали высокое мастерство и рвение к победе, что позволило им стать чемпионами турнира. Теперь в коллекции «ВСК Химик» значится главный трофей - Суперкубок Москвы.

Кроме того, по итогам соревнований лучшим игроком турнира был признан Александр Саунин, который стал настоящей звездой на паркете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск
26 августа 2024, 17:57
Набор в ряды коммунальных служб объявили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приглашает на работу специалистов в сфере коммунального хозяйства. Заявки принимают по почте TsyrkovaTS@mosreg.ru и AstrakhantsevaNO@mosreg.ru.

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду включает не только проверку многоквартирных домов и спецтехники, но и подбор квалифицированных кадров. По его словам, успех работы зависит от наличия сотрудников и правильного распределения обязанностей.

Сейчас в округах Московской области открыты вакансии для специалистов различных направлений. Уточнить подробную информацию можно по телефонам: 8 (916) 436-29-47 или 8 (915) 435-28-32.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
26 августа 2024, 17:52
Температурные испытания теплосетей к отопительному сезону начались в Химках
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Температурные испытания на магистральных тепловых сетях начались в Химках. Работы проведут до 28 августа. Это позволит проверить готовность оборудования к пикам холодов.

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» проверят готовность отопительного оборудования нести повышенную нагрузку в пики холодов. Благодаря такой системе работы можно заранее выявить дефектные участки и провести необходимые ремонты до наступления осенне-зимнего периода.

«Температурные испытания - это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения, имитирующий ее работу в период максимальных холодов. Температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 130 градусов - зимой это происходит при понижении температуры наружного воздуха ниже минус 17 градусов», - отметил главный инженер химкинского филиала «Мосэнерго» Рамиль Жамалов.

Отметим, что во время температурных испытаний на теплосетях возможны утечки. Поэтому теплоснабжающая компания просит жителей быть осторожными и не приближаться к местам парения, а также не заходить за ограждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Химки Отопление Ремонтные работы

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