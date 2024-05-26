Баскетболисты из Люберец стали серебряными призерами суперфинала АСБ
Команда МГАФК из поселка Малаховка городского округа Люберцы заняла второе место в ходе суперфинала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В решающем поединке сошлись подмосковные баскетболисты и представители команды УрФУ из Екатеринбурга, где последние одержали победу.
Суперкубок чемпионата АСБ разыграли на площадке баскетбольного центра в Химках. Игрой открытием стал «Матч друзей», где сборные АСБ и Министерства физической культуры и спорта Подмосковья сыграли вничью.
Во время торжественной церемонии открытия игр министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов зачитал приветствие губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
«Пусть эта игра принесет вам радость, запоминающиеся моменты и станет новым важным шагом к покорению спортивных вершин. Вперед - к победе!» - подчеркивалось в тексте письма.
Лучшим игроком соревнований признан Александр Мурза из команды УрФУ. В символическую пятерку турнира также вошли игроки различных команд. Специальный приз «За чемпионский дух» ушел к игроку УрФУ Игорю Бурику.
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