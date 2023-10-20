Баскетболисты из Лыткарина стали обладателями кубка Подмосковья
Команда из Лыткарина стала чемпионом кубка Московской области по баскетболу сезона 2023-2024. Финал прошел Дзержинском.
В полуфинале лыткаринцы обыграли спортсменов из Люберец со счетом 95:82. В финале они сразились с «Авангардом» из Коломны.
Турнир провели при поддержке Министерства спорта и физической культуры Московской области. В нем поучаствовали 12 команд из Лобни, Раменского, Люберец Орехово-Зуева, Мытищ и других округов.
«Это был интересный турнир, на котором мы стали чемпионами. Достойные соперники в лице баскетболистов из Дзержинского, Люберец и Коломны. Конечно же вся команда рада победе. Настроены на новый сезон и готовы побеждать», - заявил капитан команды БК «Кристалл» Андрей Ковылин.
Лучшим разыгрывающим стал игрок лыткаринской команды Алексей Мельников, самым ценным игроком турнира стал капитан БК «Кристалл» Андрей Ковылин.
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