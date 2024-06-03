Баскетболисты из Лобни завоевали золото на турнире Moscow Open

На гребной базе физкультурно-спортивного клуба «Купавна» прошли соревнования по гребле на доске стоя «Открытие сезона 2024 Kupava SUP Rase». Спортсмены из Старой Купавны завоевали две серебряные и три бронзовые медали в разных дисциплинах.

Соревнования на гребной базе в Старой Купавне проходят уже не первый год. В этот раз в них приняли участие 70 спортсменов из Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Рязани. Также были участники из Пушкино, Щелкова, Солнечногорска, Химок, Долгопрудного.

Сапсерфинг - это разновидность серфинга, относительно молодой водный вид спорта. В нем серфер, стоя на доске, гребет веслом. Сап-доски похожи на обычные для серфинга, но превышают их по длине и ширине. За счет больших размеров, объема и плавучести сап-доски под весом райдера мало погружаются в воду - спортсмен находится на поверхности.

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