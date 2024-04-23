Баскетболисты из Лобни стали чемпионами Подмосковья

Спортивные достижения ребят не остались незамеченными. Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила клуб с победой.

Баскетболисты вручили ей майку с автографами участников команды. Также спортсмены предложили главе города сыграть с ними в товарищеском матче.

«Ребята вызвали меня на бой. Но так как они чемпионы, пришлось попросить у них фору 5:1. Мы будем играть на дворовой спортивной площадке. Мы ее уже отремонтировали и сейчас повесим туда кольца. Сейчас погода установится, и мы обязательно встретимся», - сказала Анна Кротова.

Команда не собирается останавливаться на достигнутом.

«Мы стали чемпионами области в старшем возрасте. Это было ожидаемо, мы к этому давно шли и добились своего, стали чемпионами. Команду выводил на пик формы к этим соревнованиям. Естественно, все получилось», - рассказал старший тренер баскетбольной команды «Лобня» Константин Горелов.

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