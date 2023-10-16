Баскетболисты из Химок заняли второе место на суперфинале АСБ 3×3
Мужская команда Khimki Power из Химок завоевала второе место на суперфинале по баскетболу 3×3 от Ассоциации студенческого баскетбола. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
«На пути к решающей игре подопечные Даниила Абрамовского одолели коллектив из Самары, а также команды „МАИ-МБА“ и „УрФУ“ в ¼ и ½ соответственно. И лишь в финале подмосковные спортсмены уступили. Матч со столичной „Руной“ завершился с результатом 21:14 в пользу москвичей», - уточнили в ведомстве.
Лучшим нападающим турнира признали Сергея Драковского из Химок.
В состав команды помимо Драковского вошли Александр Черевко, Владимир Соловьев и Илья Рожков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они должны распахнуть свои двери перед посетителями до конца года.
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