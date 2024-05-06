Баскетболисты из Химок выиграли в первом матче финала Суперлиги

Больше всего очков за встречу набрали Дмитрий Кадошников - 12 и Федор Ключников - 10. Напомним, что финальная серия плей-офф длится до трех побед одной из команд.

«Это только первый матч серии, нельзя планировать, как сложится финал. И у команды из Владивостока и у нас было достаточно времени подготовиться. После перерыва мы немного изменили систему защиты, уменьшили ротацию и перешли в легкую пятерку, где великолепно проявил себя Дима Кадошников. Конечно, хотелось бы чуть побольше забить. Сегодня перед игрой я сказал, что мы выиграем всего одной комбинацией и эта комбинация - защита. Мы так и сделали», - рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Вторая игра финала Суперлиги состоится в баскетбольном центре Химок 7 мая в 19:00. Вход для болельщиков бесплатный.

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