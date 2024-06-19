Баскетболисты из Химок выиграли серебро всероссийской летней спартакиады

Два воспитанника спортивной школы олимпийского резерва № 1 из Химок вошли в состав сборной Подмосковья. Это Макар Иванин и Исаиа Пан. Спортсмены обыграли баскетболистов из Самарской области со счетом 100:73, Хабаровского края - 108:47, Калининградской области - 96:52 и Башкирии - 101:45. Подмосковная команда также успешно отыграла полуфинальный матч со счетом 96:93. По результатам финальной игры ребята выполнили норматив по первому спортивному разряду и заняли второе место.

«Химчане в очередной раз показали свой профессионализм и мастерство. Благодаря упорным тренировкам и грамотной работе тренерского состава спортсменам удалось завоевать второе место на соревнованиях такого уровня. Поздравляю наших баскетболистов с заслуженной наградой и желаю достижения новых высот!» - отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

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