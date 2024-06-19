19 июня 2024, 19:33

Баскетболисты из Химок выиграли серебро всероссийской летней спартакиады

Администрация Химки г.о.
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Баскетболисты городского округа Химки стали вторыми на XII летней спартакиаде России в составе сборной Московской области. Состязания провели среди юношей возрастной категории до 16 лет.

Два воспитанника спортивной школы олимпийского резерва № 1 из Химок вошли в состав сборной Подмосковья. Это Макар Иванин и Исаиа Пан. Спортсмены обыграли баскетболистов из Самарской области со счетом 100:73, Хабаровского края - 108:47, Калининградской области - 96:52 и Башкирии - 101:45. Подмосковная команда также успешно отыграла полуфинальный матч со счетом 96:93. По результатам финальной игры ребята выполнили норматив по первому спортивному разряду и заняли второе место.

«Химчане в очередной раз показали свой профессионализм и мастерство. Благодаря упорным тренировкам и грамотной работе тренерского состава спортсменам удалось завоевать второе место на соревнованиях такого уровня. Поздравляю наших баскетболистов с заслуженной наградой и желаю достижения новых высот!» - отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки Баскетбол
19 июня 2024, 19:24
Роспотребнадзор Подмосковья проверил 47 объектов после массового отравления
Телеканал «360»
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Управление Роспотребнадзора по Московской области продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование после массового отравления граждан готовой едой, заказанной в сервисах доставки. Специалисты проверили 47 объектов, через которые осуществлялись поставки.

Ранее в Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовом отравлении. Речь идет о поваре компании-производителя фасоли.

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Роспотребнадзор также установил мониторинг пунктов и изъял остатки опасной продукции из оборота. Представители надзорного органа обзвонили более 470 человек, осуществлявших заказ салата с фасолью лобио. В домашних очагах отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований.

При наличии характерных симптомов ботулизма представители Роспотребнадзора рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью, а также отказаться от употребления в пищу указанной продукции.

Роспотребнадзор Случаи ботулизма в России
19 июня 2024, 19:20
Глава Одинцова поручил ускорить темпы по возведению школы в Лайкове
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Строительство школы в Лайкове завершено на 23%. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил ускорить темпы работ.

Компания «Самолет-Лайково» ведет строительство образовательного учреждения, которое будет соответствовать последним требованиям проектирования. Стоит отметить, что в классах предусмотрены большие светлые окна, а также многофункциональные актовый и спортивный залы. Современное оборудование и качественное благоустройство территории являются частью проекта.

Сейчас рабочие занимаются возведением монолитных конструкций и уже начали кирпичную кладку наружных и внутренних стен. Затем застройщик приступит к установке инженерного оборудования. Главные цели на этот год - полное выполнение контура здания и запуск отопления по временной схеме, чтобы начать отделочные работы и увеличить скорость.

Несмотря на то, что работы идут по графику, было дано поручение ускорить процесс, чтобы объект был сдан в эксплуатацию досрочно, к 1 сентября 2025 года. Школа станет частью большого образовательного комплекса, рассчитанного на 4000 человек.

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Одинцово Благоустройство Школы
19 июня 2024, 19:05
Компания из Ленинского округа расширит сотрудничество с партнером из Китая
Администрация Ленинский г.о.
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Предприятие «Эс Ти Кроун» из Ленинского округа расширит производственные мощности в сотрудничестве с китайской компанией Simsen. Уже арендованы площадки размером четыре тысячи квадратных метров.

Компания «Эс Ти Кроун» производит продукцию для авиастроения, судостроения, машиностроения, ракетостроения, оборонной промышленности, атомной энергетики, металлургии, а также нефтегазовой отрасли. В ней трудятся более 60 специалистов. Китайская компания - ведущий производитель ленточных пил.

«Для осуществления проекта по расширению производства ООО „Эс Ти Кроун“ арендовала производственные площади размером четыре тысяч квадратных метров. При успешном развитии предприятие создаст около 15 новых рабочих мест», - пояснили в пресс-службе Ленинского городского округа.

Для реализации инновационного проекта предприятие из Ленинского округа получило поддержку Минпромторга РФ в 2022 году. Это позволило производить специализированное оборудование для импортозамещения. Кроме того, это дало возможность оказывать услуги по модернизации и ремонту промышленных печей на предприятиях страны.

«Мы являемся основателями новой отрасли промышленности в России, который ранее занимался производственными компаниями из Германии, Швеции, Франции и других стран. У нас есть собственное конструкторское бюро. Это позволяет нам оперативно реагировать на изменения в производственном процессе, анализировать рыночные тенденции, защищать нашу интеллектуальную собственность и оптимизировать производственные процессы», - рассказала руководитель компании «Эс Ти Кроун» Татьяна Кузура.

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Промышленность Ленинский округ
19 июня 2024, 18:59
Дополнительная регистрация на забег в Зарайске откроется 20 июня
фото: оргкомитет Экстремального забега "Зарайский бизон"
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Забег «Зарайский бизон» состоится в Подмосковье 29 июня. Регистрация на оставшиеся слоты откроется 20 июня в 18:00 на официальном сайте проекта.

Спортсмены пробегут вблизи живописных и исторически значимых объектов Зарайска. На выбор участникам предложат два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересеченной местности с препятствиями. Ее можно преодолеть вместе с командой.

Победителей и призеров наградят медалями и памятными подарками. Для гостей спортивного мероприятия пройдут концерты, мастер-классы и фотосессии. Напомним, забег пройдет в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Зарайск

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