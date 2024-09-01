Баскетболисты из Химок победили во всероссийском турнире «Мы чемпионы»

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Воспитанники спортшколы Олимпийского резерва № 1 обошли соперников в играх в формате 5×5 среди юношей 2014 года рождения. Они выиграли золотые медали.

Две сборные команды из Химок выступали под руководством тренера Евгения Голубаева.

«У нас в Химках развитию детско-юношеского спорта уделяется приоритетное внимание. Физкультура играет важную воспитательную роль в становлении молодого поколения. Наш округ тесно связан с баскетболом и известен не только в России, но и на мировом уровне своими командами и их победами», - прокомментировала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Отметим, что воспитанники спортшколы Олимпийского резерва № 1 уже побеждали в стритбольном турнире «Лето 3×3» среди более 20 команд соперников. Наставником баскетболистов был тренер Роман Юдаев.

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