Баскетболисты из Химок победили команду из Ижевска на чемпионате Суперлиги

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Баскетболисты из Химок завладели инициативой в матче благодаря результативной игре Сергея Михалева и Федора Ключникова, а также игроков передней линии. Отрыв удалось увеличить во второй четверти.

«Химки» продолжали вести и после перерыва. Перед последней четвертью они вели с разницей в 25 очков.

Следующий домашний матч для баскетболистов из Химок пройдет 12 февраля. Они встретятся с командой «Челбаскет» из Челябинска.

Старт матча в семь часов вечера. Игра состоится в баскетбольном центре «Химки». Вход свободный.

Ранее мы рассказывали о том, что в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках открыли новый зал для занятий дзюдо. Там уже провели первую тренировку для детей по единоборствам.