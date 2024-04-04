Баскетболисты из Химок обыграли команду из Ижевска на чемпионате России

Большой отрыв от соперников химчанам удалось создать уже в первой половине матча. К перерыву счет оказался 45:31 в пользу «Химок». Баскетболистам из Ижевска удалось выиграть третий период игры со счетом 18:23. Заключительный тайм остался за химчанами.

«Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Мы ведем 2:0, но серия длится до трех побед. В следующем матче постараемся сделать максимальный акцент на защиту», - рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

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