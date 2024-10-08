Баскетболисты «Химок» начали подготовку к новому сезону Суперлиги

Праздник «Мой дом — моя крепость» организовали на базе лыжного стадиона «Снежинка» городского округа Химки. Среди развлекательных активностей: обучение по управлению дронами, туристический лабиринт, командные эстафеты, бадминтон, теннис и многое другое.

Для юных гостей праздника подготовили много сюрпризов, один из них приглашенный гость - знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев. Он пожелал ребятам спортивных достижений.

«Химки - территория спорта. Желаю юным жителям не останавливаться на достигнутом и продолжать прославлять наш город. Любите своих родителей и гордитесь их подвигами!» - подчеркнул Дмитрий Губерниев.

Спортсмены футбольного и баскетбольного клубов «Химки» провели для присутствующих интересные мастер-классы.

Мероприятие для семей участников специальной военной операции прошло не впервые. Раннее администрация округа уже проводила для жителей, чьи родные находятся в зоне боевых действий, тематические встречи.

«Мы на таком мероприятии в третий раз. Все очень здорово организовано, много развлечений для детей. Здесь каждый ребенок найдет, чем себя заинтересовать», - поделилась супруга участника специальной военной операции Евгения.

Семьям военнослужащих предоставляют путевки в санатории, а для школьников действует льготная программа для посещения кружков и секции.

Подробности о мерах поддержки можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88, а также в Центре поддержки с 9:00 до 18:00 по будням по адресу: улица 9 Мая, д. 18Б.

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