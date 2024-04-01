01 апреля 2024, 17:33

Баскетболистки из Мытищ выиграли первенство Московской области

Unsplash
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В спортивном комплексе «Видное» состоялся финал первенства Московской области по баскетболу среди женских команд. Победу в состязаниях одержал мытищинский клуб «Олимпик», обыграв в решающем матче команду «Электросталь» со счетом 59:44.

В «Финале четырех», собрались лучшие женские коллективы региона. Несмотря на то что девушки из «Спарты-2006» показали впечатляющие результаты на протяжении регулярного чемпионата, именно в полуфинале они потерпели неожиданное поражение от команды из Электростали со счетом 62:63. В другом полуфинальном матче мытищинский «Олимпик» смог одолеть «Спарту-2008» с результатом 66:62.

Бронзовые медали турнира достались хозяйкам «Финала четырех». В финальной битве за звание чемпиона Московской области команда «Олимпик» из Мытищ показала характер и мастерство. Несмотря на отставание в первой половине игры на четыре очка, во второй половине баскетболистки сумели переломить ход встречи благодаря высокому уровню игры в защите.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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Мытищи Баскетбол
01 апреля 2024, 19:04
Подмосковный яхтсмен Сергей Комиссаров победил на стартовом этапе соревнований за Кубок России
Фото: Елена Разина
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Спортсмен из Подмосковья Сергей Комиссаров взял золото на первом этапе Кубка России по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Яхтсмен занял первое место по итогам гонки в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. Комиссаров выступает за центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта в Долгопрудном.

​Напомним, первый этап Кубка России по парусному спорту проходил с 24 по 30 марта в Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
01 апреля 2024, 19:03
Более 40 дорожных ям устранили в Домодедове и в Ленинском городском округе
ГБУ МО «МОСАВТОДОР»
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Специалисты Мосавтодора устранили более 40 дорожных ям в городских округах Домодедово и Ленинский. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.

Как отметили в ведомстве, в Домодедове дорожное покрытие отремонтировали в деревне Барыбино и в микрорайоне Востряково на улице Донбасской, а в Ленинском городском округе ямы устранили в поселке Развилка на Проектируемом проезде.

Ямочный ремонт во всех округах Московской области продлится до 1 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа Ленинский округ
01 апреля 2024, 18:58
Свыше 50 контейнерных площадок модернизируют в Химках в апреле
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В рамках месяца чистоты и благоустройства в городском округе Химки стартовал проект по модернизации контейнерных площадок. Всего обновят 54 площадки, предназначенныех для сбора крупногабаритного мусора и твердых коммунальных отходов.

Работы проведут в соответствии с едиными стандартами. К площадкам оборудуют удобные подъезды для спецтехники. При этом особое внимание уделят тому, чтобы маршруты для техники не пересекались с линиями электропередач и не нарушали целостность подземных и воздушных коммуникаций.

Около мест сбора мусора установят ограждения с трех сторон. Кроме того, в рамках системы «Безопасный регион» по периметру площадок разместят камеры видеонаблюдения.

Ранее в Химках приняли меры для обеспечения свободного доступа коммунальной техники к контейнерным площадкам: установили 372 знака «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Наличие этих знаков делает парковку автотранспорта возле площадок административным нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Мусор
01 апреля 2024, 18:49
Схема движения маршрута № 369К изменится в Шатуре с 6 апреля
Unsplash
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С 6 апреля в Шатуре изменится схема движения маршрута № 369К. В региональном Минтрансе уточнили, что теперь автобусы будут следовать до МЦД Раменское.

Ежедневно автобус, следующий по новой схеме движения, будет выполнять два рейса. Первый рейс будет отправляться от поселка Мишеронского в 03:10, а последний - от МЦД Раменское в 10:00.

Оплатить проезд можно будет банковскими или транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Шатура

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