Баскетболистки из Мытищ выиграли первенство Московской области

В «Финале четырех», собрались лучшие женские коллективы региона. Несмотря на то что девушки из «Спарты-2006» показали впечатляющие результаты на протяжении регулярного чемпионата, именно в полуфинале они потерпели неожиданное поражение от команды из Электростали со счетом 62:63. В другом полуфинальном матче мытищинский «Олимпик» смог одолеть «Спарту-2008» с результатом 66:62.

Бронзовые медали турнира достались хозяйкам «Финала четырех». В финальной битве за звание чемпиона Московской области команда «Олимпик» из Мытищ показала характер и мастерство. Несмотря на отставание в первой половине игры на четыре очка, во второй половине баскетболистки сумели переломить ход встречи благодаря высокому уровню игры в защите.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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