Балетную школу построят в Апрелевке в 2026 году

Для экс-солистки Большого театра, потомственной балерины Марии Володиной строительство в Апрелевке школы с балетным уклоном - личная история. В этих краях прошли ее детские годы, а теперь, на одном из бывших пустырей появится уникальное учебное заведение.

«Хочу, чтобы новые поколения приобщались к искусству танца и не просто танцевали, двигались красиво, были с осанкой, а чтобы они имели возможность получить профессиональное образование. Поэтому эта школа уникальная и спасибо всем, кто принимает в этом участие», - поделилась Мария Володина.

В основание школы заложена «Капсула времени» с посланием тем, кто откроет ее ровно 50 лет спустя - 30 мая 2074 года.

Окончание строительства балетной школы в Апрелевке запланировано на 2026 год. Также в ближайших планах застройщика - начало строительства на территории ЖК «Парк Апрель» нового детского сада.

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