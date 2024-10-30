Балет «Девушка и дракон» представят в Губернском театре 30 октября

Балет создан в творческом сотрудничестве российских и китайских деятелей искусств. Музыку написал Цзо Чжень Гуань, автором либретто и постановщиком выступил народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Стилистику китайского танцевального искусства он мастерски соединил с классической техникой русского балета. Грим и костюмы разработали мастера из Поднебесной.

«Сотрудничество с китайскими деятелями культуры, гастроли, творческие обмены служат укреплению дружественных и культурных связей между нашими странами. Укреплять понимание стран и народов можно не только дипломатическим путем, но и культурными событиями», - отметил худрук Московского областного государственного академического театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

В спектакле примет участие почти вся труппа театра.

Полную афишу культурных событий Подмосковья можно найти на портале welcome.mosreg.ru. Там же уже сейчас есть предложения от отелей по празднованию предстоящего Нового года.