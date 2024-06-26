Балашихинская больница стала лучшей в регионе по направлению трансфузиологии

Врач-трансфузиолог Артур Ралко сообщил, что это стало возможно благодаря слаженной работе всего коллектива больницы. Старшая медсестра Людмила Тиху и медсестра Елена Иващенко внесли значительный вклад в достижение этого результата, а заведующий филиалом № 2 Михаил Геращенко оказал неоценимую помощь в решении организационных вопросов.

Это признание является важным шагом вперед для медицинского учреждения, особенно учитывая сложность логистики и необходимость обеспечения филиалов компонентами крови. Этот результат подчеркивает высокий уровень профессионализма и преданности делу всех сотрудников медучреждения.

Специалисты продолжат совершенствовать свою квалификацию, чтобы и в дальнейшем оставаться лидерами в области трансфузиологии и обеспечивать высокий уровень медицинской помощи для своих пациентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».