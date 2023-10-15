Балашихинская больница откроет три отделения после ремонта
Офтальмологическое, отоларингологическое и травматологическое отделения филиала № 2 Балашихинской больницы начнут работать после завершения комплексного ремонта помещений. Работы длились пять месяцев и были выполнены в плановом порядке. Общая стоимость ремонта составила 49 миллионов рублей, которые были выделены из областного бюджета.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в Московской области. Он напомнил, что в регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах.
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Все три отделения находятся на трех этажах отдельного здания, соединенного с главным корпусом теплым переходом. Отремонтированная площадь помещений составляет порядка 1,4 тысячи квадратных метров. В рамках проведения работ в больнице заменили сантехнические и электрические системы, установили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию.
Помимо того, в медучреждении выполнили отделку стен и уложили линолеум. Теперь каждая палата оснащена санузлом, включая удобства для людей с ограниченной подвижностью. В отделениях также установлены две душевые кабины. В обновленных палатах установлены новые кровати и тумбочки.
Заведующий филиалом № 2 Балашихинской областной больницы Михаил Геращенко обратил отдельное внимание, что во время проведения ремонтных работы учреждение продолжало оказывать помощь пациентам.
«Пациентов офтальмологии, отоларингологии и травматологии временно разместили в соседние отделения больницы», - добавил Михаил Геращенко.
Он отметил, что каждое из этих отделений ежегодно обслуживает примерно 1,5 тысячи пациентов.