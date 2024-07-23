Балашиха стала лидером Подмосковья по числу домов с разрешенными граффити
В Подмосковье находится 65 легальных локаций, где можно встретить граффити. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона уточнили, что Балашиха стала лидером в регионе по количеству санкционированных рисунках на стенах домов — 24.
На втором месте расположились Люберцы и Раменское - 11 домов. Тройку лидеров замкнула Кашира - четыре граффити.
В ведомстве также напомнили простые шаги, следуя которым, можно разместить граффити. Во-первых, надо разработать эскиз граффити. Он должен отражать тему и учитывать архитектурные особенности здания.
Во-вторых, необходимо провести общее собрание собственников МКД и согласовать нанесение граффити с жителями. После этого предстоит пройти процесс согласования с администрацией муниципалитета.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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