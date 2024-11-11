11 ноября 2024, 17:15

Бал провели в поселке Биокомбината ко Дню народного единства

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Танцевальное мероприятие «Русский вальс» ко Дню народного единства провели в поселке Биокомбината. Участники переоделись в исторические костюмы и исполнили классические танцы.

Бал-концерт провели в Доме культуры. Его организовали Анна Васькова и клуб исторических бальных танцев «Грация».

Участники станцевали вальсы. Каждый тщательно подготовил костюм к этому вечеру.

Музыкальные номера исполнили Ольга Азарова, Олег Баташев, Ирина Ромах и Алексей Дьяконов.

Отметим, что мероприятие приурочили ко Дню народного единства.

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Праздники Лосино-Петровский
11 ноября 2024, 17:15
Цирковое шоу прошло в ДК «Луговая» в Лобне
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В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня прошло цирковое шоу «Моряк», собравшее около 400 зрителей. Уникальность представления заключалась в постоянном интерактиве: зрители не только наблюдали за происходящим, но и активно участвовали в шоу.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что благодаря оригинальной интерпретации и слиянию различных видов искусства, у зрителей появилась возможность по-новому взглянуть на театр, цирк, поэзию, танец и пантомиму. Представление рассказало историю любви и разочарований, борьбы добра и зла через разнообразные цирковые жанры.

Главным номером программы стал канатоходец, выступавший без страховки, который вызвал бурю эмоций и восхищения у зрителей. В финале шоу гостей ждали сюрпризы и лотереи. В представлении приняли участие артисты, являющиеся лауреатами фестивалей России и стран Европы, а режиссером выступил Дмитрий Корнеевич.

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Цирки Лобня
11 ноября 2024, 17:14
Сотрудников полиции в Можайске поздравили с профессиональным праздником
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В администрации Можайского городского округа состоялось торжественное награждение сотрудников правоохранительных органов, приуроченное к профессиональному празднику. Этот праздник, ранее известный как «День милиции», был переименован в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года.

С поздравительными речами к сотрудникам полиции обратились начальник ОМВД России по Можайскому округу полковник полиции Юрий Воронин, Можайский городской прокурор Александр Неплюев, заместитель главы округа Мария Азаренкова, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, директор военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев, а также представители ветеранских организаций и политических партий.

Правоохранительные органы играют ключевую роль в обеспечении порядка и безопасности, что позволяет жителям и гостям округа жить и работать в спокойной обстановке. Благодаря их усилиям, Можайский городской округ входит в число пяти лучших муниципалитетов по уровню безопасности и социальной стабильности.

В завершение церемонии Юрий Воронин вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам и отметил возрождение традиции проведения соревнований по стрельбе между командами сотрудников, передав кубок победителям.

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Праздники Полиция Можайск
11 ноября 2024, 17:06
Выступление основательницы «Школы здоровья» Ольги Зайцевой прошло в Лобне
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В Доме культуры «Красная Поляна» в Лобне состоялся юбилейный концерт «Не просто возраст», посвященный основателю и руководителю «Школы здоровья» Ольге Зайцевой. Это событие собрало множество гостей, которые пришли поздравить Ольгу Дмитриевну и насладиться праздничной программой.

«Школа здоровья» активно участвует в программе «Активное долголетие», предлагая занятия суставной гимнастикой для улучшения подвижности суставов, растяжения мышц и связок. Уникальные комплексы упражнений, разработанные Ольгой Дмитриевной, включают элементы оздоровительной гимнастики по системе йогов и упражнения по методике Бубновского. Комплексы обновляются каждые три месяца, что позволяет поддерживать интерес и эффективность занятий. Помимо физической активности, «Школа здоровья» является местом общения и обмена опытом для людей старшего возраста.

На концерте Ольга Дмитриевна порадовала собравшихся исполнением любимых песен и стихов. Творческие коллективы Дома культуры представили зрителям яркие хореографические номера: «Нас не догонишь», «Лыченица» и «Со вечора». Директор Дома культуры «Красная Поляна» Надежда Чеснокова вместе с коллективом ДК торжественно поздравила юбиляра, пожелав крепкого здоровья, успехов и новых творческих достижений.

Особым сюрпризом программы стало заключительное выступление Ольги Зайцевой, которая исполнила песню на французском языке, вызвав восторг и аплодисменты зрителей. Концерт стал ярким и запоминающимся событием для всех присутствующих, подчеркнув важность активного образа жизни и творческого самовыражения в любом возрасте.

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Лобня Концерты
11 ноября 2024, 16:52
Школьники из Лосино-Петровского побывали на экскурсии в Никольском храме
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В Лосино-Петровском продолжаются Рождественские чтения. Накануне в их рамках шестиклассники из Свердловского побывали в Храме Святого Николая Чудотворца. Для них организовали экскурсию.

Участниками мероприятия стали ребята из школы № 2. На экскурсии им рассказали об истории храма, его культурной и исторической ценности.

К примеру, дети узнали, что Никольский храм построили по приказу императора Александра I на казенные деньги в 1822 году. Архитектором был Овчинников.

Каждый школьник мог задать интересующие его вопросы.

Отметим, что подобные просветительские и познавательные мероприятия проводятся в Лосино-Петровском округе регулярно.

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Экскурсии Школьники Лосино-Петровский

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