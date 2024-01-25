Бал по случаю Татьяниного дня провели студенты РМАТ в Химках

Молодые люди танцевали вальс под классическую музыку и завершили вечер дегустацией сбитня - давней студенческой традицией. Поздравлениями студентов обрадовали председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский и заместитель председателя Александр Дряннов.

«На протяжении многих лет Татьянин день объединяет разные поколения. Те, кто давно уже не студент, подтвердят, что студенчество - лучшие годы жизни, золотая пара. Молодые, энергичные и перспективные - будущее не только нашего городского округа, но и всей страны. Искренне желаю всем студентам Больших побед на пути к своим целям, успехов и вдохновения», - сказал Сергей Малиновский.

Учащиеся подготовили концертную программу для своих сокурсников, педагогов и гостей вуза. Каждый год праздник студенчества отмечают с особым размахом. Молодежь готовится к нему за несколько месяцев. Традиция проведения зимнего бала зародилась в академии по инициативе ректора Евгения Трофимова в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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