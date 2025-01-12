Бал-карнавал для участников «Активного долголетия» прошел в Орехово-Зуеве

Новогодний бал стал отличным поводом для встречи и радостного общения. Никто из гостей не остался в стороне - все активно участвовали в конкурсах, танцах и праздничной программе.

Особую атмосферу вечеру придали поздравления Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг нарядной елки, а также конкурс на лучший костюм. Гости проявили фантазию и креативность, удивив всех своими необычными образами. Этот праздник позволил участникам вспомнить детство и подарил множество ярких эмоций.

Новогодний бал-карнавал стал еще одним доказательством того, что современные пенсионеры ведут активную и насыщенную жизнь, полную радости и вдохновения.