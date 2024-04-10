Бал для участников клуба «Активное долголетие» прошел в Химках
Неделя «Активного долголетия» стартовала в городском округе Химки. В первый день для долголетов прошел праздничный бал «Времена года».
Мероприятие провели во дворце культуры «Родина». Танцевальные и музыкальные номера показали профессиональные пары из клуба историко-бытового танца «Возрождение».
«Этот проект создан специально для мудрого поколения, чтобы каждый имел возможность поддерживать правильный образ жизни и хорошее настроение. Благодарю за приглашение на это чудесное мероприятие и желаю нашим долголетам удачи на неделе активностей», - сказал муниципальный депутат Артур Каримов.
Каждый участник клуба «Активное долголетие» может получить подарки: билеты на спектакли и баскетбольные матчи, абонементы в бассейн и картины художников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».