10 апреля 2024, 14:29

Бал для участников клуба «Активное долголетие» прошел в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Неделя «Активного долголетия» стартовала в городском округе Химки. В первый день для долголетов прошел праздничный бал «Времена года».

Мероприятие провели во дворце культуры «Родина». Танцевальные и музыкальные номера показали профессиональные пары из клуба историко-бытового танца «Возрождение».

«Этот проект создан специально для мудрого поколения, чтобы каждый имел возможность поддерживать правильный образ жизни и хорошее настроение. Благодарю за приглашение на это чудесное мероприятие и желаю нашим долголетам удачи на неделе активностей», - сказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Каждый участник клуба «Активное долголетие» может получить подарки: билеты на спектакли и баскетбольные матчи, абонементы в бассейн и картины художников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Химки Активное долголетие
10 апреля 2024, 15:16
Бесплатный вебинар об электронном документообороте пройдет для предпринимателей Подмосковья
Unsplash
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар «КЭДО в 2024 году: от методологии к практике». Мероприятие пройдет в онлайн-формате 17 апреля.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что спикерами выступят менеджер проектов внедрения «Контур. КЭДО» Любовь Русинова и руководитель группы продаж ключевым клиентам «Контур. КЭДО» Владимир Черепанов. Они подробно разберут практику внедрения и применения кадрового электронного документооборота.

Вебинар начнется в 10:00. Участие бесплатное, а регистрация уже доступна по ссылке.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

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Бизнес
10 апреля 2024, 15:15
Глава Лобни Анна Кротова поручила согласовать работу регоператора и дворников
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Глава городского округа Анна Кротова подвела итоги утренних обходов. Она оценила проделанную работу и наметила план дальнейшего благоустройства.

Глава проверила территорию и здание по адресу улица 40 лет Октября, дом 12, которое находится в аварийном состоянии и включено в план капитального ремонта на 2024–2025 годы. Несмотря на чистоту территории, мусор с контейнерной площадки не был вывезен из-за расхождения в графиках вывоза регоператора и работы дворников. Анна Кротова подчеркнула важность синхронизации их работы. Она также отметила неудовлетворительное состояние дворовых территорий возле домов на улице Первая, дом 7, и Калинина, дом 19.

Местные жители пожаловались на плохую уборку подъездов на улице Ленина, дом 39 и грязь на контейнерной площадке. Она сообщила, что проблему уборки можно решить быстрее, чем расширение контейнерной площадки, для которой увеличат количество контейнеров.

Также глава осмотрела двор на улице Чехова, дом 14. Он находится в отличном состоянии с ухоженными клумбами возле подъездов и сухим подвалом, но проблему с парковкой как требующую решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Благоустройство ЖКХ Лобня
10 апреля 2024, 15:07
Склад для хранения овощей, сладостей и молока построили в Ступине
Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
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Склад класса А построили в деревне Ольховка городского округа Ступино. Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор Подмосковья.

Строить здание площадью почти восемь тысяч квадратных метров начали в сентябре 2020 года. На складе организована стеллажная система хранения в шесть ярусов, а также предусмотрены зоны с разными температурными режимами.

Склад позволяет хранить цельное и сгущенное молоко, сыры, творог, йогурты, овощи и фрукты, шоколад, вафельные торты и другую кондитерскую продукцию, а также кокосовую стружку, арахисовую муку и другое сырье для производства продуктов питания.

Застройщик - компания «Диал групп Лоджистик».

Волоколамская «Ферма М2» выиграла в одной из номинаций национального органического конкурса. В нем приняли участие свыше 160 тысяч человек, победителей определили путем голосования.

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Строительство Ступино Продукты
10 апреля 2024, 14:38
«Все за стенами мечети касается всех». Муфтий Подмосковья — о сохранении межнационального мира
Телеканал «360»
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Сохранение межнационального и межрелигиозного мира вгосударстве — важная и ключевая задача, отметил муфтий Московской области Рушан Аббясов. «Все мы транслируем обществу, чтобы слышало: ни в коем случае не допускайте раздора на национальной и религиозной почвах», — сказал он в беседе с «360».

«Все, что происходит и за стенами мечети, касается всех нас. Всех нас омрачили события, которые случились в „Крокус Сити Холле“. Очень тяжело. С состраданием мы сочувствуем всем, кто потерял родных и близких. И нам пришлось очень много сделать, чтобы те цели, которые ставили перед собой террористы, не воплощались сегодня в жизнь. А именно - это сохранение межнационального и межрелигиозного мира в нашем государстве. Это очень важно», - подчеркнул муфтий.

Рушан Аббясов поблагодарил президента, который «с первых дней четко дал важный посыл обществу, сказав, что у терроризма нет национальности и вероисповедания».

«Об этом также сказали и наши духовные лидеры: муфтий Равиль Гайнутдин, патриарх Кирилл. Все мы транслируем обществу, чтобы слышало: ни в коем случае не допускайте раздора на религиозной и национальной почвах. Кто поддался пороку провокации - они противоречат духу ислама», - заключил он.

В своей проповеди муфтий привел пример молодого прихожанина, который, несмотря на юный возраст, спасал людей, не побоялся и не убежал из «Крокуса», а до последнего помогал выбираться из здания.

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Религия Теракт в «Крокусе»

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