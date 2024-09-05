Бал для клуба «Активное долголетие» пройдет в Химках

Пенсионеры исполнят полонез и несколько видов вальса: па-де-грас и па-де-труа, марш Рима и Сиртаки. Пару им составят кадеты из местных образовательных учреждений. Световые решения и музыкальное сопровождение выбраны с учетом возраста приглашенных гостей. «Серебряный бал» пройдет 6 сентября в 16:00 по адресу: улица Ленинградская, дом № 18.

Напомним, записаться в клуб «Активное долголетие» можно по телефонам: +7 495 572-65-14 и +7 (495) 572-25-33. Участникам доступны кабинет здоровья, кинозал, музыкальный кружок, гимнастический зал и кабинет психологической разгрузки.

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