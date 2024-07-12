Бадминтонисты из Одинцова победили на летней Спартакиаде учащихся России

Руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев рассказал о победах подопечных.

«В женском парном разряде золото завоевали воспитанницы спортшколы „Одинцово“ Арина Вуйтикова и Валерия Исакова. Эта победа стала очередным успехом как для самих юных спортсменок, так и для их тренера - Андрея Ашмарина», - отметил он.

Кроме того, во время всероссийских состязаний учащихся воспитанники спортшколы из Одинцова выступили в качестве судей. Впервые попробовали себя в этой роли Владислав Вуйтиков и Анастасия Котик под руководством тренера Надежды Догониной.

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