Бадминтонисты из Одинцова победили на летней Спартакиаде учащихся России
Юные спортсмены из Одинцова успешно выступили на летней Спартакиаде учащихся России. Воспитанники спортивной школы «Одинцово» выиграли золото в бадминтоне.
Руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев рассказал о победах подопечных.
«В женском парном разряде золото завоевали воспитанницы спортшколы „Одинцово“ Арина Вуйтикова и Валерия Исакова. Эта победа стала очередным успехом как для самих юных спортсменок, так и для их тренера - Андрея Ашмарина», - отметил он.
Кроме того, во время всероссийских состязаний учащихся воспитанники спортшколы из Одинцова выступили в качестве судей. Впервые попробовали себя в этой роли Владислав Вуйтиков и Анастасия Котик под руководством тренера Надежды Догониной.
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