Бадминтонистки из Одинцова стали лучшими на первенстве России

Одинцовские спортсменки выступали на турнире в составе команды Московской области.

«Успеха добились Арина Вуйтикова и Валерия Исакова. Наши девушки выступили очень достойно и стали победителями первенства России. Вместе со спортсменками поздравления принимает тренер - Андрей Ашмарин», - сказал директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

С начала 2024 года спортсменки из Одинцова успешно выступили на Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону памяти Валеева, Всероссийских юношеских и юниорских соревнованиях по бадминтону на призы летчика-космонавта Терешковой и на Всероссийских соревнованиях «Хрустальный волан».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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